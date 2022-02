El Barcelona no tiene prisa con Ansu Fati y no recortará plazos en su recuperación

La prioridad es que Ansu Fati olvidé su lesión y no sufra una recaída en lo que queda de temporada. El delantero se se dañó el tendón proximal del bíceps femoral en el partido de Copa de Rey ante el Athletic y decidió no pasar por el quirófano para recuperarse. El tratamiento es lento y pasaba de perderse toda la temporada, a estar 10 semanas de baja, pero el Barcelona no va a recortar los plazos de recuperación.