El nuevo 10 del Barça llega para ilusionar al barcelonismo: el regreso con gol de Ansu Fati

En el momento más bajo del club azulgrana en los últimos años, el internacional español levanta pasiones y no tardó en levantar al público de sus asientos con el primer balón que cogió. Encaró, con velocidad y disparando a portería .

Además protagonizó una jugadas sobre el 85 que reclamó como penalti. Ansu se internó en el área, pero no pudo continuar porque el rival se lo impidió. El colegiado consideró que no había contacto suficiente para pitar pena máxima.

Esta no sería la última palabra del jugador culé. Él quería regresar por todo lo alto y así lo hizo. En el 90 obtuvo su gran previo después de muchos meses de sufrimiento. Cogió un balón en la corona del área y desde allí no se lo pensó para golpearlo y meter su primer gol de la temporada.

Ansu Fati atendía a los micrófonos de Movistar+ tras el partido y se mostraba muy contento por la victoria y por su regreso. "Estoy feliz por la victoria. Tenemos mucho por recorrer aún, pero hemos ganado, he ayudado al equipo y por eso estoy feliz. Tengo que agradecer a los aficionados su apoyo y a los doctores que han conseguido que esté aquí. Ayudar al equipo es lo más importante".

"También estoy feliz por mi familia, que ha sufrido . Los aficionados han sido mi gran apoyo estos meses. Yo soy uno más de este equipo, intentaré sumar en lo que pueda cuando me den las oportunidades".

Recoge el testigo del 10 de Messi y además era la gran ilusión ante una temporada floja del Barça, pero para él esto no pesa. "Yo quiero estar disponible para poder ayudar. Para mí llevar el diez no es una presión. Es un orgullo llevarlo después de Leo. Agradezco a los capitanes haber podido llevarlo. No es una presión, sino que estoy agradecido por vestir esta camiseta que significa mucho en el club. Vamos a por la Liga, a por la Champions. Somos el Barça y tenemos que pelear. Tendré que ganarme los minutos, somos el Barça y tenemos que ganar", concluyó.