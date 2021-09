Ansu Fati hereda el dorsal 10 de Leo Messi: "Tiene mucho futuro por delante"

"Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. ¡Visca el Barça!", escribió en sus redes sociales.