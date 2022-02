Con el primer gol de Asensio , el italiano no quería venirse arriba y pidió calma al resto, pero ya con el segundo de Vinicius no se pudo contener y sacó toda la rabia que tenía guardada . Carletto podía respirar tranquilo ya que el equipo tenía un colchón y el juego que se vio en el segundo tiempo mejoró a la pobre imagen dada en el primero.

"La afición está detrás como siempre, cuando jugamos bien lo aprecian y cuando no, no están contentos. Están enganchados, quieren que el equipo gane la Liga. Es normal que cuando no juegas bien y no marcas quieran una reacción", añadió.