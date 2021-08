Ancelotti lamenta el compromiso defensivo del Madrid y pide más sacrificio

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, afirmó que su equipo debe trabajar el compromiso defensivo, que no es una cuestión de calidad, sino de sacrificio, para no regalar puntos tal y como hizo en el partido empatado a tres ante el Levante en Valencia. El Real Madrid se dejó los primeros dos puntos de la Liga con varios errores defensivos que no gustaron al entrenador italiano.