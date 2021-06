Ancelotti sienta las bases de su nuevo Real Madrid: confía en Bale y Hazard, se 'olvida' de Asensio y no pide fichajes a Florentino

Ancelotti ha explicado que la contratación ha sido muy rápida y que hay muchas cuestiones de las que todavía no hablado con el club. Sobre los jugadores con los que compartió vestuario en su primera etapa, ha declarado que los tiene en mente, quiere motivarles para jugar en el Real Madrid. Ha habido muchas referencias a Isco y Marcelo , pero sobre todo bastantes palabras hacia Gareth Bale. Ancelotti confía en el galés y espera que el año que viene "pueda hacer una buena temporada" con el Real Madrid. En cuanto al estilo de juego de su equipo ha afirmado que tiene que ser espectacular e intenso.

Sobre Sergio Ramos una de cal y otra de arena

En la primera pregunta sobre el capitán del Real Madrid contestó un poco enigmático e hizo referencia a una posible salida "sobre Sergio Ramos me tengo que reunir con el Club, yo tampoco me imaginaba un Real Madrid sin Carlo Ancelotti pero estas cosas hay que asumirlas”. En cambio, en la siguiente declaración sobre el central afirmó que "Ramos ha sido y es muy importante para el Real Madrid", zanjó el tema con su desconocimiento de la continuidad del capitán "no conozco los detalles de como va la renovación".