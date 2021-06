Carlo Ancelotti, sobre la renovación de Sergio Ramos: "Hablaré con el club en los próximos días"

Una de las primeras preguntas fue sobre la renovación de Sergio Ramos. "Lo que sé es que el Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones. Y lo vamos a hacer con la mejor plantilla posible. Sobre Sergio he llegado ahora y tengo que hablar con el club, lo haremos en los próximos días. Ni me imaginé un Madrid sin Ancelotti y pasó. Este regreso ha sido muy rápido, empezamos el sábado. No he tenido tiempo de hablar de la plantilla. Me gusta mucho regresar y trabajar con algunos jugadores con los que lo hice. No hemos tenido tiempo", explicó 'Carletto' en rueda de prensa.