Ancelotti pide al Real Madrid el fichaje de un delantero por si Mbappé no acaba llegando

Carlo Ancelotti no lleva ni un mes al frente del Real Madrid, pero en este tiempo ya ha podido evidenciar un grave problema : la falta de gol . El técnico italiano está muy preocupado con los pobres números de la plantilla en ataque, lo que le ha llevado a hacerle una petición expresa a la dirección deportiva merengue.

Según informa El Confidencial, Carlo Ancelotti ha pedido al Real Madrid el fichaje de un delantero . El ex del Everton tiene claro que sino llegan refuerzos, el conjunto blanco va a tener un serio problema de cara al gol la próxima temporada. Carletto solo confía en Benzema como máxima referencia en ataque. Tras los primeros entrenamientos y los dos partidos amistosos, el italiano no confía ni en Mariano , ni tampoco en Jovic .

Como venimos contando en Deportes Cuatro, el Real Madrid tiene hipotecada toda su planificación deportiva hasta saber si podrá o no fichar a Mbappé . Y eso es justo lo que le trasladaron al entrenador merengue. Desde la dirección deportiva del conjunto blanco han pedido paciencia a su técnico. Aunque saben que es difícil, no descartan poder firmar a Mbappé a última hora, lo que solucionaría completamente el problema del gol.

Ancelotti habría aceptado esa premisa, tampoco le queda otra, pero habría puesto una condición. Si Mbappé no llega finalmente al Real Madrid, quiere un nuevo delantero en el equipo. Carletto sabe que el conjunto blanco no puede gastar demasiado y por ello, ha sugerido el nombre de Richarlison. El delantero brasileño fue el '9' de confianza de Ancelotti durante su etapa en el Everton. Sabe de su calidad, sus números en ataque y su precio no sería demasiado elevado.