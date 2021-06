Ancelotti tendrá que tomar decisiones con los pesos pesados del Real Madrid: trece continúan desde su primera etapa

Se podría hacer un once competitivo con estos jugadores que la mayoría son ya pesos pesados en el vestuario del Real Madrid. Los hombres que volverán a estar a las ordenes de Ancelotti son: Sergio Ramos, Varane, Nacho, Carvajal, Marcelo, Luka Modric , Tony Kroos, Isco y Karim Benzema, además volverían de cesión Odegaard y Gareth Bale. Con estos jugadores en la temporada 2014-15 no consiguió levantar ni la copa del rey, ni la liga, ni la Champions League. En su primera temporada 2013-14 coincidió también con Casemiro y Lucas Vázquez, está fue la temporada que el Real Madrid levantó la décima copa de Europa.

Muchos pesos pesados en los rumores de salida

El Real Madrid quiere hacer caja este verano debido a la crisis económica por la pandemia, Varane sería uno de los nombres que se barajan para sacar un buen beneficio, el francés acaba contrato el año que viene y no parece que tenga intención de renovar. Otra opción que baraja el club es si no pueden vender a precios altos al menos ahorrarse el dinero de los jugadores con sueldos más altos y que no aportan en el campo. En esta tesitura, están Marcelo, Isco y Bale que no han vuelto a demostrar su nivel estelar en los últimos años.