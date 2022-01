Ancelotti da un toque a sus jugadores tras el empate ante el Elche: "No podemos estar contentos"

El Real Madrid salvó los muebles ante el Elche que de nuevo les puso contra las cuerdas. En el descuento con el tanto de Militao pudo empatar. La alegría de los jugadores parecía que era un triunfo. Ancelotti ha llamado a la cordura en rueda de prensa ya que cree que no pueden "estar contentos" porque encajaron "dos goles evitables" y les faltó "acierto" ofensivo para materializar sus numerosas ocasiones de gol.

"No perder este partido habla muy bien de la plantilla porque son partidos que se suelen perder, pero hay que aprender porque encajamos dos goles evitables. No hemos basculado bien como habitualmente hacemos y es una manera de complicarnos que no se daría con más solidez. Podíamos haber tenido más tensión en los duelos", dijo en rueda de prensa.