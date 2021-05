Florentino Pérez sigue contando con Zidane para la próxima temporada. Hasta que el francés no comunique al club que no quiere seguir a partir de verano, el Real Madrid cuenta con Zidane como primera opción para que siga en el banquillo. Pero, aunque no haya dicho nada sobre su futuro, el equipo blanco lleva tiempo trabajando en un plan B por si decide marcharse. Massimiliano Allegri y Raúl González serían las dos opciones que estarían sobre la mesa.