Alaba coge el relevo de Sergio Ramos y su cuatro: "Estoy orgulloso de llevar esta camiseta"

David Alaba portará el dorsal cuatro que durante tanto tiempo llevó Sergio Ramos

David Alaba fue el primer fichaje del Real Madrid este verano y llegaba libre del Bayern de Munich. Una de sus grandes incógnitas es ver dónde lo colocará Ancelotti debido a su polivalencia y otro de los enigmas ya resueltos era qué número iba a llevar a a la espalda. Tras su presentación esto quedaba resuelto. El cuatro un dorsal que lo han llevado grandes futbolistas como Fernando Hierro o Sergio Ramos sería su insignia en la camiseta.

El que más reciente le ha tenido ha sido el ahora jugador del PSG. Durante muchos años el camero se señaló el cuatro cuando marcaba goles y ahora será el austriaco quien lo haga. El presidente blanco le ha presentado con todos los honores. Terminado el turno de Florentino Pérez era el de David Alaba que pronunciaba sus primeras palabras como madridistas.

El jugador comentaba que era un gran día para él por haber llegado a este club. "Estoy orgulloso de llevar esta camiseta" y concluyó con "Hala Madrid".

El por qué del cuatro

Una de las grandes sorpresas era que llevaría el dorsal cuatro y esa fue una de las primeras preguntas en su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid. "Hablé con el club y me lo ofreció porque no había otros disponibles. Sé lo que significa y es un honor para mí llevarlo. El cuatro representa fortaleza y liderazgo".

Además dejó claro que él no viene a sustituir a nadie ni compararse. "No he venido a Madrid a compararme con otros, quiero ser Alaba y seguir siéndolo. Aportaré mis capacidades y mis fortalezas, ser yo mismo".

Su primera toma de contacto con sus compañeros

Una vez hecha la presentación lo siguiente es saber cuándo empieza a rodar con la camiseta blanca. El jugador desveló que ya mañana estará entrenando con el equipo "mi agenda no es fácil, pero sé que me van a cuidar. Me estoy sintiendo muy bien".

Además, a pesar de que se ha dicho que no quería jugar en la defensa él se ha mostrado predispuesto a hacerlo en cualquier posición. "Soy muy flexible, no es ningún secreto, depende del entrenador". En varias ocasiones fue preguntado por este asunto y fue taxativo no pidió en su contrato no jugador en la defensa.

Un jugador laureado

A finales de mayo, y poco antes de que disputara la Eurocopa de fútbol con su selección, David Alaba se convirtió en la primera incorporación del club merengue para su nuevo proyecto para el curso 2021-22.

Alaba llega procedente del Bayern de Múnich, donde ha disputado un total de 431 partidos conquistando un extenso palmarés: en total 28 títulos, entre ellos 2 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa y 10 Bundesligas.

Ha sido incluido tres veces en el 'Equipo del Año de la UEFA', se va del Bayern siendo el extranjero con más encuentros, y ha sido elegido en siete ocasiones 'futbolista del año' de Austria, selección con la que ha disputado la Eurocopa este verano.