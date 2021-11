Laporta no quiere negociar en Catar pese a que el Al-Saad le exige ir y un amistoso para liberar a Xavi Hernández

Xavi Hernández es el elegido. A partir de ahí tienen que comenzar las negociaciones para que su actual equipo, el Al Sadd. El acuerdo a tras bandas está hecho, pero los cataríes no quieren dejarlo marchar tan fácil y exigen que Laporta vaya personalmente a Doha a tratar este traspaso. Según los compañeros de TV3, Joan no va a viajar.

Laporta no es muy amigo de las relaciones con Catar. De hecho, los patrocinios con una empresa de allí llegaron cuando él no estaba en el cargo. El mandatario del Al Sadd solo ha puesto esa condición y si quiere tener a Xavi entrenando al Barça tendrá que pasar por el aro. Además, para ellos el dinero no es un problema quieren a cabio de dejar ir a su entrenador un amistoso entre los dos equipos.