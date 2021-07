El futuro de Kilyan Mbappé sigue en el aire. El Paris Saint Germain ha dejado una vez más claro que no acepta sentarse a la mesa y negociar por su delantero. El Real Madrid ha realizado tímidas aproximaciones al francés pero tanto el club blanco como Mbappé no quieren una ‘guerra’ con el conjunto parisino.

Al-Khelaïfi, jeque del PSG, se ha tomado como un reto personal conseguir la renovación de Mbappé y está dispuesto a agotar hasta la última via. Según desvela el diario ‘L’Equipe’, desde las oficinas parisinas no están preocupados porque Mbappé siga una temporada más sin renovar y creen que acabará firmando un nuevo contrato en los próximos meses.

La presión que tendría que soportar Mbappé si no renueva en las próximas semanas y la oferta económica inalcanzable del PSG son las dos bazas con la que juega Al-Khelaïfi para conseguir la continuidad de su estrella.

Tanto el Real Madrid como el propio Mbappé tienen claro que no entrarán en una disputa con el club francés. Ninguno de los dos quiere actos de rebeldía ni confrontaciones con los jeques del PSG por lo que la opción para una salida pasa por esperar un año o que Al-Khelaïfi quiera negociar en las próximas semanas. No hay otras opciones.

Sobre la posible salida de Mbappé, que no renueva su contrato con el PSG, que expira al final de la próxima temporada, Sergio Ramos afirmó que le hablará "en privado" pero apuntó: "Me gustaría que siguiera aquí, es un grandísimo jugador, joven, que puede hacer historia. Aquí o en el Real Madrid, si tiene que irse ".

"No estoy en la mente de Kylian, pero me gustaría que siguiera. Es un jugador determinante, que marca la diferencia y que tiene un futuro grande por delante. Aquí tiene un equipo que puede ayudarle a lograrlo. Yo aporto mi experiencia, todo lo que he vivido estos años en el Real Madrid, mi espíritu ganador. Si eso puede contagiar a algún compañero, puede ser un éxito por mi parte (...) Le quiero a mi lado", señaló.