El agente de Bale: "Tengo muchas dudas sobre si tiene futuro en el Real Madrid”

Bale, ¿al Madrid o continuar en el Tottenham?

"Tengo muchas dudas sobre si tiene futuro en el Real Madrid . Aún le queda un año de contrato, si le quieren dejar en el banquillo... Está bien. Si me quieren dar ese salario por dejarle en el banquillo, por mí, está bien" , asegura el representante.

Bale sabe que Zidane no cuenta con él para nada y si el francés sigue su participación está condenada a la grada y no al campo, pero él está dispuesto a ello. Para evitar esta situación, los Spurs le habría ofrecido un proyecto y continuar cedido. Sobre esto también ha hablado.

"Se lo dije al Tottenham desde el principio: 'Si le das partidos, le muestras confianza, le dejas jugar a su manera, no le dices que haga esto o lo otro. Trátale como a Messi o Cristiano. ¿Qué no es tan bueno como ellos? Ya lo verás.' Está probado que cada vez que le dejan funcionar así, él ha rendido y ha marcado un montón de goles. Es un jugador de clase mundial. Ese ha sido el gran error, pero no voy a culpar a nadie", comentó el representante.