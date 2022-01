Adama Traoré ya es del Barcelona: cesión sin obligación de compra y mensaje a Dembéle: "Sales o a la grada"

Adama Traoré ya es nuevo futbolista del Barça. El internacional español deja el Wolverhampton Wanderers para jugar seis meses cedido a las órdenes de Xavi Hernández. El Barcelona tendrá una opción de compra no obligatoria por 20 millones de euros. Además el conjunto culé le ha comunicado a Dembélé que no jugará ni un minuto más si no acepta ya la renovación.

Once de los veinte partidos que ha jugado esta temporada en la Premier los ha hecho como titular, los otros nueve como suplente. El problema es que el español no empieza un encuentro desde hace mes y medio contra el Brighton & Hove Albion y sus estadísticas no le ponen como uno de los extremos más productivos de la competición. Sí, regatea como el que más, pero sus dribles no acaban en goles ni asistencias.