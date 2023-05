Vinicius y Tebas intercambian ataques tras los insultos racistas al brasileño: "No soy tu amigo, quiero castigos"

Vinicius JR ha vuelto a ser el foco principal de la polémica . El brasileño volvió a ser protagonista en el encuentro de Mestalla , pero no lo fue por la parte futbolística, si no por sus enfrentamientos con la grada y los rivales, que acabaron por borrarle del partido.

Ante la reacción del delantero en redes sociales, Tebas contestó a través de un tweet a Vinicius, asegurando "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos".