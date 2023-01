Xavi, avisa a Laporta: quiere a Dembelé renovado cuanto antes

La situación del delantero francés, Dembelé , en el futbol club Barcelona ha dado un giro de 180º desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo. En muchas ocasiones se ha visto al jugador más fuera que dentro de la plantilla blaugrana, pero eso ha cambiado . En los últimos partidos, Dembelé ha demostrado su gran compromiso con el equipo y se ha ganado la titularidad indiscutible en el once inicial de Xavi.

También ha hablado sobre las continuas lesiones que sufría el jugador y que desde la llegada de Xavi no ha vuelto a perderse ningún partido por estar en la enfermería: "Intentamos que no se lesione nunca. Hacemos prevención, gimnasio, fuerza, control de carga... a partir de ahí, lesiones van a haber. También él ha cambiado el chip. Él siempre me ha dicho que quiere jugar en el Barça. Se siente querido, que es muy importante".