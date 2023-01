La Liga pone en problemas al Barcelona: ni pueden inscribir a Gavi, ni pueden mejorarle el contrato

El FC Barcelona no ha cumplido los estándares que pide la Liga en lo que a 'Fair Play' financiero se refiere y la primera consecuencia es no poder inscribir a Gavi con ficha de primer equipo. En el conjunto azulgrana estaban convencidos plenamente de poder hacerlo, de hecho, ya estaba preparada la camiseta con el '6' para dejar el dorsal 30 que lleva ahora. El enfado en el club es tal que la relación entre Joan Laporta y Javier Tebas ha quedado también tocada.

No poder inscribir a Gavi en el primer equipo no es solo una cuestión de dorsal, si no que va más allá. Para empezar, esto implica que el FC Barcelona no le podrá hacer un nuevo contrato, con la gran subida salarial que le habían prometido. Y junto a ello, otro problema contractual, y es que su relación con el club terminaría en junio de 2024 y no en 2026, como en el club tenían previsto.