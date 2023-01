Ancelotti bromea con la posición de Nacho: "Él prefiere de central, por eso mañana jugará de lateral"

Por otro lado, el de Reggiolo dejó claro que Toni Kroos y Luka Modric "son profesionales" y que "entienden muy bien lo que es este entidad y la calidad de esta plantilla", por lo que no necesita "explicarles nada por qué no juegan", como pudo suceder en San Mamés.

A nivel individual, habló de otros nombres como los Fede Valverde, Camavinga o Nacho. Del uruguayo, indicó que " todavía no ha llegado a su mejor nivel " y que es "bastante normal" que no esté al nivel de la "primera parte de la temporada. "Tenemos que ser pacientes, no es que le pidamos marcar goles, le pedimos aportar en defensa y ataque y lo está haciendo. Cuando llegue a su mejor nivel volverá a marcar", apuntó.

Sobre el francés, consideró que su ímpetu "es una calidad" y no un defecto. "Intenta cortar muchos pases y a veces llega un poco tarde, pero el ímpetu lo debe de tener. No es un jugador que dé patadas si no hay balón, es bastante agresivo porque tiene mucha energía y es un medio moderno. Nos ayuda mucho en defensa y ante el Athletic estuvo sobresaliente porque tácticamente jugó muy bien. Para mí, no fue una sorpresa, pero en el aspecto defensivo lo hizo de manera fantástica", recalcó, admitiendo que podría ser "una idea para el futuro" juntarle en el doble pivote con Tchouameni.