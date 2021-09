Zlatan Ibrahimovic: "Soy el mejor del mundo"

Zlatan Ibrahimovic hace un repaso de su carrera en France Football

Considera que es el mejor del mundo y no echa de menos no estar nominado al Balón de Oro

Zlatan Ibrahimovic cada vez que habla deja titulares. El sueco ha tenido varias juventudes y sigue su carrera en la élite en el Milan tras renovar hace unos meses. Ha concedido una entrevista en France Football en donde no tuvo reparos a señalar quién era según él el mejor jugador del mundo.

Salieron a escena futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo y Messi. "Si hablamos de cualidades intrínsecas, no tengo menos que ellos" y añadió, "cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo".

Pero no se quedó solo aquí también hizo alusión a figuras históricas del fútbol y su relevancia. "No creo que sea relevante comparar con ellos. Todos jugaron en su generación, con diferentes compañeros de equipo. Hacer comparaciones se vuelve complicado".

El sueco ha estado en numerosas ocasiones en los candidatos a ganar el Balón de Oro, pero se ha quedado a las puertas ya que en los últimos años los dueños han sido Cristiano Ronaldo y Messi. "¿Si echo de menos el Balón de Oro? No, es todo lo contrario, es él quien me echa de menos a mí. No sé cuál es la base del premio, pero no estoy obsesionado con eso".

Además también habló de sus planes de futuro cuando cuelgue las botas. "Después de mi carrera, quiero desaparecer. Cuando vives en este mundo tanto tiempo como yo, sabes por lo que has estado pasando mental y físicamente. Entonces, solo quiero desaparecer y disfrutar de mi vida".

Ants de esto tendrá que llegar el momento de la retirada, algo que Zlatan no teme. "Para todos los jugadores, es muy difícil retirarse. Durante tu carrera, estás programado. Todos los días te levantas, desayunas, entrenas, terminas de entrenar, y luego alguien te cuida, te preparamos el almuerzo, vienes a casa, descansas, pasas el rato con tu familia o lo que sea, y el al día siguiente es lo mismo. Pulsas "repetir".