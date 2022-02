La derrota del PSG en la Copa de Francia ha dado prácticamente la estocada final a Mauricio Pochettino . El técnico argentino ha perdido la confianza del vestuario y también de la directiva. La sombra de Zidane es cada vez más alargada, incluso podría estar ya sentado en el banquillo parisino si las bolas no hubiesen deparado un enfrentamiento con el Real Madrid para los octavos de la Champions.

Según informa el periodista francés Julyen Mainard de 'Telefoot', Zinedine Zidane sería ya entrenador del PSG sino hubiese sido porque el sorteo de Champions deparó un enfrentamiento con el Real Madrid. El técnico del conjunto blanco no quería que su primer enfrentamiento en la Liga de Campeones fuera contra su exequipo y por eso habría declinado la oferta .

Pese a la negativa a afirmar, no es un 'no' rotundo y es que el citado periodista sostiene que Zidane cogerá las riendas del equipo francés el próximo mes de junio. Aunque la llegada de Zizou a París podría adelantarse si los de Pochettino no consiguen pasar la eliminatoria ante el Real Madrid. Y es que los días del técnico argentino en el conjunto francés están contados.