Zidane rechazará entrenar al PSG a partir de verano si Deschamps deja Francia tras el Mundial

Zinedine Zidane sigue sin equipo tras dejar de ser entrenador del Real Madrid el pasado verano. El técnico tiene dos frentes abiertos, pero su prioridad y a lo que no podría decir que no es a ser seleccionador de Francia. Zidane es el objetivo número uno del PSG para sustituir a Mauricio Pochettino, pero el francés no aceptará el reto de sentarse en el banquillo parisino si Didier Deschamps abandona Francia tras el Mundial de Catar.