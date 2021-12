El PSG no tiene una relación de vestuario idílica . El diario L’Equipe ha desvelado cómo son los egos de los jugadores y la rivalidad que existe de puertas para dentro. La tensión entre algunos futbolistas por los privilegios que se dan, las fiestas con permiso desde el club, las gastroenteritis que impiden entrenar o la libertad que se le dio a Mauro Icardi para intentar reconquistar a Wanda Nara .

El vestuario del PSG no atraviesa un buen momento y la relación no sería la esperada entre unos futbolistas que aspiran a todo. L’Equipe ha publicado que los privilegios de Neymar para hacer fiestas, o los permisos a Messi por no entrenar con una gastroenteritis al día siguiente de ganar su séptimo Balón de Oro, la tensión en la portería entre Keylor Navas y Donnarumma, o la poca mano dura que tiene Mauricio Pochettino para llevar el timón del equipo.