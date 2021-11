La variante ómicron llega al fútbol portugués: el Belenenses, afectado con 17 positivos

"Los virus no conocen fronteras", ha insistido Freitas, quien ha reconocido que aunque el virus está más controlado por la vacunación, "hay mucha gente que no está vacunada", "pueden salir nuevas variantes" y "todos estamos en contacto". "Siempre hemos dicho que la pandemia no había acabado", ha recalcado, por lo que ha defendido que hay que ser más exhaustivos y controlar estos primeros casos para que no se propague esta nueva variante.