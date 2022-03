El entorno de Cristiano filtra que su ausencia se debe a motivos técnicos de Ragnick y Katia Aveiro, hermana del jugador portugués, no ha dudado en apoyar la afirmación de que " Cristiano estaba al 100% , no jugó por simples motivos técnicos y tácticos”.

"Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas", dijo Cristiano. "Mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, bueno, a las cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir 'por donde he pasado, dejé mi marca'. Y eso a mí me deja feliz", apuntó.