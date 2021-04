La Superliga también terminan con la gran amistad entre Ceferin y Agnelli: “Es la mayor decepción de mi vida”

Uno de estos fue la ECA (Asociación de Clubes Europeos) del cual era presidente Andrea Agnell i que a su vez es presidente de la Juventus, uno de los clubes fundadores de esta nueva competición. La ECA se pronunció en contra a través de un comunicado y al dirigente italiano no le ha quedado más remedio que renunciar a su cargo ya que su club está entre los fundadores.

En febrero de 2019 y tras ser reelegido presidente de la UEFA , Ceferin ya se mostró tajante con la Superliga y además mentó a un gran amigo suyo por aquel entonces como Andea Agnelli. "Mientras que él y yo sigamos al frente de nuestras organizaciones respectivas, no habrá Superliga. No es una promesa, es un hecho".

El presidente de la UEFA ha hablado de Agnelli y asegura que ha sido una gran decepción. "He visto tantos en nuestra vida, nunca he visto gente así. No hablaré mucho de Agnelli, es una de las mayores decepciones, de hecho, la mayor decepción".