Sergio Ramos quiere debutar en el PSG contra el Sevilla: Pochettino no quiere arriesgar con él, pero podría darle los primeros minutos

Sergio Ramos es uno de los grandes refuerzos del PSG en este mercado de fichajes. La expectación en Francia por verle ya sobre el terreno de juego es mucha y se habla de su posible debut con el conjunto parisino. De momento el equipo ha jugador cuatro amistosos y él no ha disputado ningún minuto por lo que su estreno podría ser ante el Sevilla.

Pero a pesar de este deseo, su entrenador ha sido muy claro y él jugará cuando no haya ningún riesgo. Sergio Ramos tuvo un calvario de lesiones en la temporada anterior que le llevó a quedarse sin Eurocopa y ahora que ya está recuperado quieren ir sobre seguro de ahí a que ya se haya perdido los partidos contra el Mans, el Chambly, el Augsburgo y contra el US Orleans. Ramos desea que sea con el Sevilla con el que dispute sus primeros minutos, pero lo que parece más evidente es que no partirá como titular y que saltará al terreno de juego en los últimos minutos para probar las sensaciones.