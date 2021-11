L'Equipe ha publicado que Sergio Ramos ha tenido un perfil bajo en el vestuario porque aún no ha debutado, pero que quiere ir cogiendo protagonismo según sea importante en el equipo de Mauricio Pochettino. El periódico francés también se ha referido al sueldo del futbolista español , y que será de 6 millones netos por temporada, igual que el resto de los jugadores que llegaron libres este verano a París. Salvo Gigi Donnarumma, que cobra 7 limpios por curso. Ramos cobra en París menos que el portero italiano , y también menos de lo que cobra Isco en el Real Madrid.

No solo se ha publicado el salario de Sergio Ramos en el PSG, también cómo es su relación con Leo Messi en el vestuario parisino. El defensa español no ha podido compartir minutos con el argentino en el terreno de juego, pero su relación sería “cordial”. Los duelos en los Clásicos no se olvidan con solo unos meses de 'convivencia' en el mismo vestuario.