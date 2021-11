Sergio Ramos espera un gesto del PSG en los próximos días tras las filtraciones a la prensa francesa en las que se apunta a que el club se estaría planteando la rescisión de su contrato . El defensa está molesto pero no se plantea una salida de París en los próximos meses, y sigue con su recuperación para poder debutar lo antes posible.

Pero desde el entorno de Sergio Ramos, como informó Antón Meana en El Larguero de la Cadena SER, no se plantean dejar París a mitad de temporada y su única intención es la de trabajar para poder volver a jugar cuanto antes. El “ruido” que se ha generado ha molestado al español, pero no contempla marcharse del PSG.

El jugador sevillano es optimista con su regreso a los terrenos de juego, pero no ponen fecha devuelta ni dan argumentos médicos, como apuntó Antón Meana en El Larguero. Sergio Ramos aún no entrena con el resto de sus compañeros y se ejercita en solitario porque sigue teniendo molestias.

Sergio Ramos lleva cuatro meses en el PSG y no tiene fecha para debutar. El defensa no está recuperado totalmente de su lesión y no estará preparado para jugar hasta que tenga el ‘OK’ de los médicos del equipo francés. Los mensajes de Sergio Ramos en sus redes sociales siguen mostrando todo el trabajo del camero para volver lo antes posible.