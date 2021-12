Sergio Ramos podría reaparecer en la Copa de Francia: "Veremos si estará en el banquillo y si jugará"

"Sobre si jugo demasiado ante el Saint-Étienne, creo que no fue excesivo. Él se sentía bien. Era un partido en el que la segunda parte la jugamos con un jugador más. El nivel de exigencia física no era tan elevado de cuando juegas contra once. Son estas cosas que a veces suceden. Llevaba mucho tiempo sin jugar. No creo que sea la causa esa”.