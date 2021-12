Sergio Ramos no dudó en felicitar a Leo Messi con un mensaje en sus redes sociales por el séptimo Balón de Oro del argentino. El defensa y el delantero son ahora compañeros en el PSG y le escribió unas bonitas palabras en un post en Instagram. Ramos ya ha vuelto a jugar con el equipo francés, y aunque no ha entrado en la convocatoria para el próximo encuentro por descanso, ya se ha recuperado de la lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el mes de mayo. El Balón de Oro 2021 de Leo Messi ha generado mucha polémica, como el mensaje de Iker Casillas, que no estaba de acuerdo en que el galardón fuese para el ex del Barcelona.