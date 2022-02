Sergio Ramos lleva un mes sin jugar con el PSG y no se sabe cuándo podrá regresar a los terrenos de juego. El defensa español será baja casi segura , según publica ‘Le Parisien’, para la vuelta de los octavos de final de la Champions entre el Real Madrid y el equipo francés. Ramos no está satisfecho con el diagnóstico de los médicos del PSG y algo estaría pasando con sus lesiones en Francia .

El sevillano solo ha disputado cinco encuentros con el PSG, dos en 2022 y tres el año pasado, pero ya lleva un mes sin que Mauricio Pochettino pueda contar con él ni para estar en el banquillo. Antonio Romero, en El Larguero de la Cadena SER, señaló que el defensa no está satisfecho con los diagnósticos que le están haciendo los médicos del PSG , y que la lesión no tendría nada que ver con la rodilla.

Una situación muy extraña, que Julio Pulido no termina de comprender: “Ramos no ha tenido problemas físicos en su carrera, y ahora en Francia tiene muchos. Algo está pasando que no entendemos y no nos acaban de contar”, afirmó en El Sanedrín de El Larguero con Manu Carreño. Las lesiones están marcando su paso por París, y en Francia le llaman ya “el hombre invisible”, por lo poco que ha podido jugar desde el pasado verano.