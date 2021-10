La recuperación de Sergio Ramos no va bien: máxima preocupación por si podrá volver a jugar con regularidad

No hay fecha para el debut de Sergio Ramos. El sevillano llegó hace más de cuatro meses a París pero aún no ha disputado ni un minuto. Ni tan siquiera el defensa es capaz de realizar los entrenamientos grupales a las órdenes de Pochettino. La recuperación de Ramos no va bien y el club francés es consciente pese a sus intentos por ‘disimular’ una normalidad.