Sergio Ramos trabaja para volver cuanto antes al terreno de juego y hacerlo con plenas garantías y al 100% en su estado físico. La ausencia está siendo larga y la afición del PSG ya está cansada de sus lesiones , como afirma ‘Le Parisien’ periódico muy ligado a la directiva del club parisino. Ramos es el único fichaje de esta temporada que aún no ha debutado , después de que Messi jugara unos minutos ante el Reims.

Pochettino quiere que Sergio Ramos vuelva cuando esté en plenas condiciones y no anticipe su regreso a los terrenos de juego. El técnico argentino sabe que la temporada es larga y que lo importante empezará en unos meses. El defensa español ya tendrá tiempo de adaptarse al juego del conjunto galo, pero Pochettino no ha querido meter prisa al central en su vuelta.

Eso sí, la afición francesa sí que está cansada del tiempo de baja de Sergio Ramos . ‘Le Parisien’, medio de comunicación de confianza de la directiva del PSG ha publicado que los hinchas están cansados del defensa español. No hay fecha de vuelta y se esperaba que su regreso pudiera producirse a la vuelta del parón de las selecciones.

Pero Sergio Ramos se sigue entrenando en solitario y no parece que su vuelta sea inminente. Aún no hay fecha de vuelta aunque todo apunta a que es muy difícil que sea antes del 22 de septiembre ante el Metz. El PSG tiene tres encuentros antes, Clermont, este fin de semana, Brujas, estreno en Champions de la temporada, y Lyon, un duelo de mucha intensidad que no sería lo ideal para su regreso.