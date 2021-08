El PSG no está contento con la actitud de Sergio Ramos por algunos detalles que ha tenido con el ‘staff’ del equipo francés. Toño García, en El Larguero de la Cadena SER, aseguró que algunas exigencias del defensa sevillano no han gustado en el club parisino, y aseguran que el ex capitán del Real Madrid ha llegado “crecido” a París.