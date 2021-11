Sergio Ramos lo juega todo 207 días después: titular, debut y partido completo

"No me gusta perder ni jugando con mis hijos, es algo que siempre lo he tenido interiorizado desde que fui pequeño. Si tienes en mente perder al final te acabas acercando a las cosas que te hacen dudar, que son negativas, por lo tanto yo creo que siempre hay que estar convencido, y si después no se logra, que sirva de aprendizaje".