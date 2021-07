"Con Neymar hemos estado hablando durante seis o siete años . A pesar de que él jugaba en el Barça y yo en el Madrid, siempre hemos tenido una amistad extraordinaria . Neymar me convenció antes de fichar por el PSG. Antes de fichar por un nuevo club, siempre es provechoso hablar con varios jugadores", relata Sergio Ramos en declaraciones a L'Equipe.

El ya excapitán del Real Madrid ha querido hacer una promesa a sus nuevos aficionados, y no tiene que ver con ganar títulos, sino con el nuevo idioma: "No hay problema de idioma entre españoles y sudamericanos, pero aprenderé francés. Todos me hicieron sentir muy bienvenido en París".