Saúl Ñíquez, sin hueco en el Chelsea y sentenciado por Tuchel

Saúl Ñíquez dejó el Atlético de Madrid después de jugar toda su vida con los colchoneros para poner rumbo a la Premier. En el Chelsea esperaba tener más presencia en el campo, algo que había ido perdiendo con Simeone, pero lo cierto es que con Tuchel no le está yendo mejor y según el Daily Express el equipo inglés no llevará a cabo su opción de compra.

Su adaptación al Chelsea no ha sido la mejor y ha tenido problemas para entrar en las dinámicas del equipo. En un primer momento Tuchel contó con él y rápido comenzó a ser titular, pero no daba la talla en el campo y comenzó a ocupar el banquillo con frecuencia.

En el Daily Express aseguran que tienen claro que no harán la opción de compra en verano, pero que si de aquí a comienzo de año sigue así podrían ponerle en la rampa de salida en el marcado de invierno. Esto ya ha llegado al Atleti y de momento no preocupa. Ello no quieren un retorno tan pronto ya que fue su alto salario (7 millones) y la poca incidencia en el juego los que le llevaron a irse.