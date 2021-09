"Me siento honrado y feliz de anunciar mi candidatura a la presidencia de la Federación de Fútbol de Camerún" dijo el exbarcelonista a través de un comunicado compartido a última hora de ayer en sus redes sociales, confirmando los rumores de los que ya se habían hecho eco los medios locales recientemente.

Eto'o apoyó en las pasadas elecciones la candidatura del actual presidente, Seidou Mbombo Njoya , pero, según el comunicado, este proyecto no ha cumplido con las "expectativas".

“Hace tres años apoyé un proyecto que parecía prometedor para el futuro de nuestro fútbol. Haciendo balance de sus logros, no me arrepiento, aunque las expectativas no se han cumplido", subrayó el exjugador.