La Roma anuncia el fichaje de Mourinho para la próxima temporada

Él también lo ha querido comunicar en sus redes sociales. "Agradezco a la familia Friedkin por elegirme para liderar este gran club", comenzaba el comunicado. "Esta aspiración y este impulso son los mismos que siempre me han motivado y juntos queremos construir un camino ganador en los próximos años. La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció de aceptar el trabajo y no veo la hora de empezar la próxima temporada. Al mismo tiempo, le deseo la mejor de las suertes a Paulo Fonseca y pido a los medios que entiendan que solo haré declaraciones en su momento", concluyó.