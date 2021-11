René, sobre la situación de Sergio Ramos: "Ni se va a retirar, ni se va a romper el contrato, ni hay dudas"

Sergio Ramos sigue sin debutar en el PSG. Se ha vuelto a retrasar su regreso a los entrenamientos con el resto del grupo y en principio está previsto para el comienzo de esta próxima semana. Se habló del hartazgo del club y de las filtraciones de este que no gustaron mucho al entrenador, pero es ahora su hermano y representante el que ha hablado en LOC.

"Yo soy el hermano de Sergio, pero también de Miriam. Lo que pasa es que profesionalmente he trabajado y trabajo con Sergio y no con mi otra hermana. Siempre seremos hermanos, pero profesionalmente él tiene su vida y yo la mía . Trabajo desde hace más de 15 años en el mundo del fútbol, llevo a más de 30 jugadores, viajo por toda España, por Europa... Eso demuestra que soy algo más que Sergio Ramos, ¿no?", dijo René.

También salió en defensa de Sergio por estar en todos los titulares en las últimas semanas y no por nada bueno. "Ha sido una campaña de destrucción. Yo velo por los intereses de mis representados, Sergio incluido. ¿Eso me convierte en malo? No veo que a otros representantes les digan eso cuando sus jugadores renuevan. Es muy injusta la polémica que siempre hay cuando en el titular aparece Sergio o René Ramos. Yo quiero huir de todo eso y estar tranquilo", dijo el representante del central.