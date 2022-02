De producirse la salida de Kylian Mbappé del PSG podría producirse un efecto dominó en el mercado de verano. Todo parece apuntar a que el francés va a dejar al club parisino para poner rumbo a Madrid, aunque él todavía no quiere decir nada sobre su futuro. "¿El Madrid? Mi decisión no está tomada y no voy a ir ahora a hablar con el rival".