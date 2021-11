El PSG ya no descarta rescindir el contrato de Sergio Ramos, según Le Parisien

Creen que se han precipitado al fichar por dos años a un jugador de 35 años que mostró grandes problemas de lesiones en el 2021 llegando solo a jugar 444 minutos y cinco partidos con el Real Madrid. Los que en un principio mostraron fe ciega en él a pesar de los continuos problemas con su lesión en el sóleo ya no lo tienen tan claro.

“Pero internamente, la confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción, habiendo el PSG asimilado el hecho de que pudo haberse equivocado en su elección”, afirma Le Parisien.