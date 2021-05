El PSG comienza las negociaciones para fichar a Salah: dan por perdido a Mbappé

Pochettino: "La baja de Mbappé no puede ser una excusa"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, felicitó al Manchester City por su pase a la final de la Liga de Campeones 2020-2021 y dejó claro que no podían usar como "una excusa" de su eliminación el no haber podido contar en el partido de vuelta de las semifinales la baja de Kylian Mbappé.

"Eso (la baja de Mbappé) no puede ser una excusa porque somos un equipo. Por supuesto, es mala suerte que no estuviera listo para ayudar al equipo, pero eso no es una excusa y no podemos usarla porque el desempeño del equipo fue bueno", señaló Pochettino tras el partido de este martes en el Etihad Stadium.