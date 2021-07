El futuro de Kylian Mbappé sigue siendo una completa incógnita. Tras acabar la Eurocopa y marcharse de vacaciones, cada vez son menos días los que quedan hasta la fecha límite, el 2 de septiembre . Ese día cierra el mercado de fichajes y no se permitirán más operaciones. Aunque el francés sigue con el firme deseo de abandonar París para fichar por el Real Madrid, el jeque sigue teniendo la última palabra.

Según cuentan los compañeros de Marca, el jeque del PSG prepara una última oferta de renovación , la enésima desde que Mbappé comunicara al club su deseo de marcharse de la capital francesa este mismo verano. Una suculenta oferta, totalmente fuera de mercado, que igualaría el sueldo del internacional galo con el de Neymar. Es decir, algo más de 30 millones por temporada. Unas cifras a las que sin duda el Real Madrid no podría llegar.

Como si con esa cantidad de dinero no fuera suficiente atractivo, la dirección deportiva del PSG sigue con su otro as en la manga para convencer a Mbappé: el proyecto deportivo. Primero fue la contratación de Pochettino, después vino el fichaje de Achraf, el siguiente en fichar fue Sergio Ramos y el último en firmar, el campeón de la Eurocopa con Italia, Donnarumma. Pero eso no es todo, y es que se habla también de que pueden llegar futbolistas como Camavinga o Pogba para terminar de formar un equipo de ensueño.