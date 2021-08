Previa Reims - PSG: Pochettino quiere juntar a Messi y Mbappé

Lo que en un principio pudiera ser un partido más de Ligue 1, no lo será por el carácter excepcional que tendrá. Hace no mucho era impensable imaginar al Messi con otra camiseta que no fuera la del FC Barcelona, pero el domingo en Telecinco a las 20.45h podremos ver una imagen histórica. Leo como nuevo jugador parisino debutará con el PSG ante el Reims.