Cristiano Ronaldo rescata a Portugal y evita la sorpresa de Irlanda (2-1)

Portugal ganó ante Irlanda (2-1) . Los portugueses pudieron adelantarse en el marcador, pero Cristiano Ronaldo falló el penalti. Los irlandeses no se achicaron y al borde del descanso, Egan consiguió marcar. En el segundo tiempo, los locales lo intentaron. Tuvo que llegar el capitán para hacer el empate en el 88 y el de la victoria en el 95.

Fernando Santos no se reservó nada para jugar ante los irlandeses. Pronto Portugal se encontraría con una clara ocasión para adelantarse. Bruno Fernandes fue derribado en el área en el minuto 9 y el colegiado decretó penalti. Cristiano Ronaldo rápidamente cogió el esférico para colocarlo en los once metros, pero no estuvo acertado de cara a portería y Bazunu le adivinó las intenciones. De ha haber marcado hubiera superado al iraní Ali Daei y ya hubiera sido el máximo goleador de las selecciones en todo el mundo.