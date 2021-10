Pochettino, con ganas de Clásico contra el Olimpique de Marsella: "Se juega más allá de los tres puntos"

Pochettino y el PSG tendrán un gran duelo de altura el domingo a las 20.45h. El partido que se podrá seguir en directo en Cuatro y mitele.es no le faltará de nada. El entrenador parisino ha hablado en la previa y se encuentra con ganas de disputarlo y sobre todo ganarlo ya que este encuentro ante el Olimpique de Marsella son más que tres puntos.

"Creo que cada Clásico tiene su historia propia, su vida propia y sus emociones. A través de la cultura de diferentes países y diferentes equipos, creo que eso hace que cada derbi sea un partido especial. Lógicamente, un Marsella-PSG, no solamente como cada derbi, se juega más allá de los tres puntos . Ahí está el orgullo, hay un montón de emociones…

"Es indispensable ganar para nosotros. El derbi se juega para ganar, no se juega para otra cosa. Si se juega bien y se gana, sería perfecto. Ya sabemos muy bien lo que significa para el club de fans y lógicamente para nosotros, jugadores y el staff, es un partido especial", dijo en la rueda de prensa previa al derbi.

El equipo parisino tienen una buena racha en los últimos años contra su máximo rival. "No, no es una motivación suplementaria. Tomamos el partido como un encuentro especial, con su historia. Los derbis se juegan siempre a la máxima intensidad. Ganar el partido es el objetivo principal. No pensamos en otros resultados ni tampoco pensamos en lo que va a pasar después de los 90 minutos de una forma negativa. Solo pensamos en una forma positiva para nosotros".