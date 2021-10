Pochettino pide paciencia con Sergio Ramos: "No tenemos fecha para el retorno"

Sergio Ramos sigue sin poder debutar con el PSG y lo peor de todo es que no hay fecha prevista para su aparición. Todo son incógnitas acerca de la lesión que padece que le impide tener una predicción de alta y como ha dicho su entrenador en la última rueda de prensa no se sabe cuándo esto va a poder suceder.

"Todavía no tenemos fecha para el retorno de Ramos. No podemos adelantarnos al tiempo". Pochettino pide calma con el central, pero lo cierto es que ya el propio jugador es el que se está impacientando al no tener un pronóstico y estaría dispuesto a forzar, pero desde el club tiene claro que van a ir con pies de plomo y no van a tirar por la borda todo este lento proceso de recuperación que pueda desencadenara en una lesión peor.